Der FC Einheit Wernigerode II erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 27 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Wernigerode/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Bielstein eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Wernigeroder gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Wernigeroder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Müller den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Minute 59: FC Einheit Wernigerode II in Führung dank zwei Treffern von Moritz Benjamin Müller – 2:0

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (79.). In Spielminute 91 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – ZLG Atzendorf/Förderstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – J. Schmidt, Radomski (74. Herbst), Vollmer (46. Riemann), Danielack (78. Clemens), Pandyal, Peszt (83. Bogumil), Niehoff, Böhme (58. Kodatis), Müller, Foltis

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Löbel, Hoppmann, Wolter, Tolle, Smetana, Tupy, Hengstmann, Raschek (68. Bock), Camsky, Pfau

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (34.), 2:0 Moritz Benjamin Müller (59.), 3:0 Julian Schmidt (79.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andre Kallmeyer; Zuschauer: 27