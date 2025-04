Der FC Einheit Wernigerode II errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 30 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 30 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Kleinmühlingen/Zens mit 3:1 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (42.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Jannis Lisowski das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (49.). Die Wernigeroder konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Bennet Meinecke der Torschütze (55.).

FC Einheit Wernigerode II Kopf an Kopf mit TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – 1:1 in Minute 55

Unentschieden. Wernigerodes Lisowski konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Unmittelbar darauf gelang es Lisowski, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (69.). Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Böhme, Clemens, Blecker, Herbst, Hinze (73. Jung), Beddigs, Engelhardt (82. Danielack), Vollmer, Steinke (88. Bogumil), Lisowski

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Seydlitz (73. Thorau), Baartz, Kietzmann (73. Brösel), Boese (73. Rotte), Richter, Zöbisch (59. Dörner), Braunert (78. Ostwald), Meinecke, Krause, Schumann

Tore: 1:0 Jannis Lisowski (49.), 1:1 Bennet Meinecke (55.), 2:1 Jannis Lisowski (66.), 3:1 Jannis Lisowski (69.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Valentin Ochel; Zuschauer: 30