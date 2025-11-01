Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang dem SV Eintracht Osterwieck ein 3:2 (1:0)-Triumph über den Blankenburger FV.

Osterwieck/MTU. Der SV Eintracht Osterwieck und der Blankenburger FV haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:0). Schiri Marcel Kautz (Calbe) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwieck noch einen drauf: In Minute 48 wurde ein weiteres Tor durch Robin Diefert erzielt.

Minute 48: SV Eintracht Osterwieck führt mit zwei Toren

Und auch Tor Nummer drei konnte der Blankenburg-Torwart nicht verhindern (61.). Der Vorsprung des SV Eintracht Osterwieck schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Scheppers kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Mohamed Alhndi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Simon Müller (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen (87.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner vom SV Eintracht Osterwieck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Blankenburger FV

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Steinke (61. Dzial), K. Badstübner (75. Bormann), Krumpach, K. Hildach, Gens, Meyer, Schmidt (90. Stingl), Sobert, Kessler (46. Klein), Diefert (65. G. Badstübner)

Blankenburger FV: Effler – Schwarzenberg, Huch, Matthes, Kuhbach, Schnabel (57. Alhndi), Schröder, Heindorf (71. Alhndi), Müller, Reinhardt, Paul

Tore: 1:0 Kevin Hildach (16.), 2:0 Robin Diefert (48.), 3:0 Kevin Hildach (61.), 3:1 Mohamed Alhndi (69.), 3:2 Simon Müller (87.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Steffen Krause, Nick Seydlitz; Zuschauer: 152