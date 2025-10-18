Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Langenstein.

Osterwieck/MTU. Der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Sven Hahmann am Ende der ersten Halbzeit, als Lukas Klein für Osterwieck traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Langenstein kassierte einmal Gelb (51.). Die Osterwiecker konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Christoph Pinta der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

1:1 im Duell zwischen SV Eintracht Osterwieck und SV Langenstein – 52. Minute

14 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kevin Hildach (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Osterwiecker Mannschaft erzielen (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintracht Osterwieck hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Diefert (70. G. Badstübner), Sobert, Krumpach, Gens, Hildach, Meyer, Schmidt (70. Kessler), Stingl, Klein (78. K. Badstübner), Steinke (70. Dzial)

SV Langenstein: Eitz – Hanke, Priese, Götting, Hoeft, Bellan, Pinta (71. Holtzheuer), Neutzner, Ferdenus, Schulze, Rappe (85. Eska)

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226