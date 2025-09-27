Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang dem SV Einheit Bernburg ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Bernburg/MTU. Auf dem Sportplatz Einheit haben 62 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Einheit Bernburg und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Die Bernburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Ehrich, Weber (71. Kohl), Walter (58. Homri), Haiduk, Pundzin (88. Y. J. Krug), Fischer, Kupka (46. Apel), M. Krug, Kuhn

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Bollmann (81. Donner), Kolbe (64. Hess), Gödeke, Reuss, Donner, Berndt, Hanns, Sielaff (46. Klaus), Hotopp, Urban

Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62