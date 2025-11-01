Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang dem SV Plötzkau 1921 ein 2:1 (0:1)-Triumph über den FC Einheit Wernigerode II.

Plötzkau/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der SV Plötzkau 1921 nach einem deutlichen Rückstand den FC Einheit Wernigerode II mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Plötzkauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Toni-Raik Böber den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Minute 78 SV Plötzkau 1921 und FC Einheit Wernigerode II im Gleichstand – 1:1

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Hendrik Kluge (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (84.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Sack, Hesse, Gebbert, Weirauch, Döltz (70. Böber), Van Linthout, Bartel (47. Fechtner), Kluge, Reiners (60. Von Lachner)

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Peszt, Müller, Radomski (81. Dannhauer), Vollmer (40. Foltis), Schlichting (46. Ibrahim), Blecker, Schmidt, Schmidt, Kodatis (60. Pandyal), Beddigs (81. Böhme)

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80