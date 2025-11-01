Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den Blankenburger FV heimste der SV Eintracht Osterwieck am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Osterwieck/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der Blankenburger FV am Samstag 3:2 (1:0) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Marcel Kautz (Calbe) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Osterwiecker in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Robin Diefert den Ball ins Netz.

SV Eintracht Osterwieck in Minute 48 2:0 in Führung

Und auch Tor Nummer drei konnte der Blankenburg-Torwart nicht verhindern (61.). Der Vorsprung des SV Eintracht Osterwieck schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Scheppers kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Mohamed Alhndi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Simon Müller, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom SV Eintracht Osterwieck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Blankenburger FV

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Kessler (46. Klein), Diefert (65. G. Badstübner), Schmidt (90. Stingl), Gens, Krumpach, Steinke (61. Dzial), Sobert, K. Badstübner (75. Bormann), K. Hildach, Meyer

Blankenburger FV: Effler – Schnabel (57. Alhndi), Paul, Schwarzenberg, Heindorf (71. Alhndi), Matthes, Huch, Kuhbach, Schröder, Müller, Reinhardt

Tore: 1:0 Kevin Hildach (16.), 2:0 Robin Diefert (48.), 3:0 Kevin Hildach (61.), 3:1 Mohamed Alhndi (69.), 3:2 Simon Müller (87.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Steffen Krause, Nick Seydlitz; Zuschauer: 152