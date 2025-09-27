Der SV Einheit Bernburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Bernburg/MTU. Auf dem Sportplatz Einheit haben 62 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV Einheit Bernburg und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Die Bernburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Ehrich, Pundzin (88. Y. J. Krug), M. Krug, Haiduk, Fischer, Walter (58. Homri), Kupka (46. Apel), Weber (71. Kohl), Kuhn

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Berndt, Hanns, Gödeke, Donner, Reuss, Bollmann (81. Donner), Hotopp, Urban, Sielaff (46. Klaus), Kolbe (64. Hess)

Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62