Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den SV Darlingerode/Drübeck heimste der Blankenburger FV am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Blankenburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Scheppers am Ende der ersten Halbzeit, als Julian Yannik Matthes für Blankenburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Blankenburger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Franz Lüderitz der Torschütze (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Minute 43 Blankenburger FV auf Augenhöhe mit SV Darlingerode/Drübeck – 1:1

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Luca Schnabel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Blankenburg sicherte (52.). Der Blankenburger FV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Reinhardt, Schnabel (79. König), Schwarzenberg, Kupke, Alhndi (54. Huch), Matthes (79. Lepetit), Schröder (88. Pluskat), Kuhbach, Paul, Heindorf

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Braitmaier, Lüderitz, Krebs (19. Bressel), Keck, Kühne, Boje, Wachsmuth, Keil, Niehoff, Stretzel

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102