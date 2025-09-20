Ergebnis 4. Spieltag Eine knappe Schlappe steckt ZLG Atzendorf/Förderstedt gegen Blankenburger FV ein: 0:1
Für die ZLG Atzendorf/Förderstedt endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Blankenburger FV mit 0:1 (0:0).
Staßfurt/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und Blankenburger FV. 61 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportforum - Platz 1.
Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Staßfurt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 4
Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV
ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Früchtel (62. Jesse), Maier, Smetana, Hoppmann (46. Tolle), Wolter, Bock (62. Pfau), Hengstmann, Machacek, Tupy, Camsky
Blankenburger FV: Rockstedt – Schröder, Reinhardt, Schnabel, Schwarzenberg (72. Baumgartl), Kuhbach, Heindorf, Pluskat, Müller (82. Schinke), Alhndi (46. Lepetit), Krause
Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61