Für die ZLG Atzendorf/Förderstedt endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Blankenburger FV mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Schlappe steckt ZLG Atzendorf/Förderstedt gegen Blankenburger FV ein: 0:1

Staßfurt/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und Blankenburger FV. 61 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportforum - Platz 1.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Früchtel (62. Jesse), Maier, Smetana, Hoppmann (46. Tolle), Wolter, Bock (62. Pfau), Hengstmann, Machacek, Tupy, Camsky

Blankenburger FV: Rockstedt – Schröder, Reinhardt, Schnabel, Schwarzenberg (72. Baumgartl), Kuhbach, Heindorf, Pluskat, Müller (82. Schinke), Alhndi (46. Lepetit), Krause

Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61