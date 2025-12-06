Mit einer Niederlage für den SV Langenstein endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 0:1 (0:1).

Eine knappe Schlappe steckt SV Langenstein gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II ein: 0:1

Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion Pl.4 haben 50 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Langenstein und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

In Minute 23 brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Langenstein: Eitz – Rappe (75. Herrmann), Hanke, Bellan, Gifhorn, Priese (85. Schulze), Ferdenus, Götting (66. Holtzheuer), Pinta (46. Eska), Hoeft, Neutzner

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hanns, Abel, Hotopp (90. Kiefer Morobel), Bollmann, Donner (75. Hinze), Klaus, Kuthe, Reuss, Gödeke, Watanabe (83. Waldmann)

Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50