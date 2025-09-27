Kein Punktgewinn für SV Darlingerode/Drübeck: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 6:7 (3:3) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II einstecken.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Samstag haben sich der SV Darlingerode/Drübeck und der FC Einheit Wernigerode II ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 6:7 (3:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Nils Keil das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Keil (17.) erzielt wurde.

Doppelpack von Nils Keil bringt SV Darlingerode/Drübeck 2:0 in Führung – Minute 17

Der FC Einheit Wernigerode II war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von Robert Schmidt schaffte der FC Einheit Wernigerode II den Ausgleich. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Ilsenburger den Ball in der 31. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Es wollte den Wernigerodern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Max Boje traf in Minute 40. Gleichstand. Die Wernigeroder revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Patrik Peszt schoss und traf in Spielminute 50. So leicht ließen sich die Ilsenburger jedoch nicht unterkriegen. Christoph Braitmaier traf in Spielminute 60. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Wernigeroder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Schmidt schoss und traf in der 68. Spielminute ein weiteres Mal per Strafstoß. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Hendryk Stretzel versenkte den Ball in Spielminute 71. 5:5. Die Wernigeroder revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Franz Vollmer schoss und traf in Minute 72 zum vierten Mal, gefolgt von Schmidt (76.). Spielstand 7:5 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Boje (Darlingerode/Drübeck) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FC Einheit Wernigerode II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Boje, Kühne, Festerling, Weidner (54. Stretzel), Niehoff, Keil, Braitmaier, Bressel, Keck (76. Krebs), Lüderitz

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Blecker, Kodatis (88. Niehoff), Riemann (65. Vollmer), Peszt, Herbst (76. Clemens), Kläfker (85. Reitmann), Beddigs, Böhme, Foltis, Schmidt

Tore: 1:0 Nils Keil (4.), 2:0 Nils Keil (17.), 2:1 Robert Schmidt (24.), 2:2 Robert Schmidt (27.), 2:3 Lukas Keck (31.), 3:3 Max Boje (40.), 3:4 Patrik Peszt (50.), 4:4 Christoph Braitmaier (60.), 4:5 Robert Schmidt (68.), 5:5 Hendryk Stretzel (71.), 5:6 Franz Vollmer (72.), 5:7 Robert Schmidt (76.), 6:7 Max Boje (90.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Marcel Kühner, Horst Klutzny; Zuschauer: 59