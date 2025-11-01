Für den Quedlinburger SV endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Mario Fehnle. Der Trainer von Quedlinburger musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Ilsenburg beobachten.

Es waren schon 32 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Reuss für Ilsenburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Ilsenburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Moritz Kuthe den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Quedlinburger SV sieht sich 0:2 im Rückstand – 77. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Wayne Odhiambo Beti, den Ball ins Netz zu befördern und den Quedlinburgerern noch ein Tor zu bescheren (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Quedlinburger SV: Demchenko – Struckmeyer (75. Brunner), Deiters, Beti, Hamann, Hahn, Spannaus, Rieneckert, Möller, Pflug, Apel (56. Stertz)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Urban, Hinze (75. Kuthe), Watanabe (79. Waldmann), Hanns, Donner, Donner, Reuss (87. Kiefer Morobel), Klaus (32. Sielaff), Berndt, Hotopp

Tore: 0:1 Marcel Reuss (32.), 0:2 Moritz Kuthe (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (90.+3); Schiedsrichter: David Kawitzke (Rhoden); Assistenten: Niclas Herrschaft, Marcel Kühner; Zuschauer: 32