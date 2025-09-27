Kein Punktgewinn für Germania Wernigerode: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Langenstein einstecken.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Matthias Pokorny vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (45.). Das zweite Tor : Diesmal setzte Daniel Holtzheuer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Sebastian Seil, den Ball ins Netz zu befördern und den Wernigerodern noch ein Tor zu bescheren (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (88.). Die Wernigeroder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SV Langenstein

Germania Wernigerode: Gasch – Wagner, A. Seil, L. T. Hahne, M. Hahne, Müller, Beck, Thiel (73. Deunert), Krokowski, Sölle (70. Kugenbuch), S. Seil

SV Langenstein: Eitz – Hoeft (81. Bellan), Rappe, Bellan (81. Priese), Pinta (65. Götting), Holtzheuer (65. Eska), Krumnow, Neutzner (88. Herrmann), Ferdenus, Gifhorn, Hanke

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (45.), 0:2 Daniel Holtzheuer (48.), 1:2 Sebastian Seil (64.); Zuschauer: 61