Ergebnis 13. Spieltag Eine knappe Pleite steckt SV Langenstein gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II ein: 0:1
Kein Punktgewinn für SV Langenstein: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II einstecken.
Halberstadt/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit einem torarmen 0:1 (0:1). 50 Fußballfans waren im Friedensstadion Pl.4 live dabei.
Nach gerade einmal 23 Minuten brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 13
Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
SV Langenstein: Eitz – Priese (85. Schulze), Hoeft, Pinta (46. Eska), Neutzner, Bellan, Hanke, Ferdenus, Gifhorn, Rappe (75. Herrmann), Götting (66. Holtzheuer)
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Klaus, Gödeke, Abel, Hanns, Hotopp (90. Kiefer Morobel), Bollmann, Watanabe (83. Waldmann), Donner (75. Hinze), Kuthe, Reuss
Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50