Kein Punktgewinn für SV Langenstein: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II einstecken.

Halberstadt/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit einem torarmen 0:1 (0:1). 50 Fußballfans waren im Friedensstadion Pl.4 live dabei.

Nach gerade einmal 23 Minuten brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Langenstein: Eitz – Priese (85. Schulze), Hoeft, Pinta (46. Eska), Neutzner, Bellan, Hanke, Ferdenus, Gifhorn, Rappe (75. Herrmann), Götting (66. Holtzheuer)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Klaus, Gödeke, Abel, Hanns, Hotopp (90. Kiefer Morobel), Bollmann, Watanabe (83. Waldmann), Donner (75. Hinze), Kuthe, Reuss

Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50