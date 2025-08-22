Kein Punktgewinn für SC Germ.1993 Kroppenstedt: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Plötzkau 1921 hinnehmen.

Kroppenstedt/MTU. Die Partie zwischen dem SC Germ.1993 Kroppenstedt und dem SV Plötzkau 1921 hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Plötzkau auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (0:0) für sich.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Manuel Hoffmann für Kroppenstedt traf und in Spielminute 64 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tobias Reiners den Ball ins Netz (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Plötzkauer durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprang Paul Hoppe für Erik Rene Gebbert ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Paul Hoppe (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Burger, Hoffmann, Zeppernick, Sommermeyer, Peschek, Helbig, Bode, Tobisch, Liehr, Böttger

SV Plötzkau 1921: Wedding – Beck, Sack, Christmann, Gruschetzki, Van Linthout, Fechtner (61. Döltz), Hesse, Reiners, Kluge, Gebbert (68. Hoppe)

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (64.), 1:1 Tobias Reiners (65.), 1:2 Paul Hoppe (90.+3); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Thomas Schmidt, Lukas Simon; Zuschauer: 97