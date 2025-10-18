Kein Punktgewinn für Quedlinburger SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II hinnehmen.

Eine knappe Pleite steckt Quedlinburger SV gegen FC Einheit Wernigerode II ein: 0:1

Quedlinburg/MTU. 0:1 (0:1) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Quedlinburger SV und FC Einheit Wernigerode II. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2.

Nach 14 Minuten brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Der Quedlinburger SV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II

Quedlinburger SV: Köhne – Hamann, Struckmeyer, Brunner, Stertz (59. Arbeiter), Beti (59. Bode), Spannaus (68. Lindow), Möller, Meves (46. Apel), Hahn, Pflug

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Kodatis, Peszt, Böhme, Blecker, Reitmann (81. Leventyüz), Clemens (46. Beddigs), Kläfker, Niehoff (46. Schmidt), Foltis, Vollmer

Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50