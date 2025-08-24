Mit einer Niederlage für den Blankenburger FV endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Langenstein mit 1:2 (1:1).

In Minute 16 schoss Eric Karsten Heindorf das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Aber die Langensteiner gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Janne Andreas Neutzner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Blankenburger FV Kopf an Kopf mit SV Langenstein – 1:1 in Minute 42

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Neutzner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Langenstein sicherte (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Blankenburger FV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Blankenburger FV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Langenstein

Blankenburger FV: Effler – Alhndi (63. Klebe), Krause, Lepetit (70. Schinke), Schwarzenberg, Kuhbach, Reinhardt, Matthes (78. Schnabel), Müller, Schröder, Heindorf

SV Langenstein: Eitz – Priese, Neutzner, Krumnow, Holtzheuer (63. Götting), Heine, Hanke (31. Hoeft), Pinta (80. Gifhorn), Ferdenus, Bellan, Rappe

Tore: 1:0 Eric Karsten Heindorf (16.), 1:1 Janne Andreas Neutzner (42.), 1:2 Janne Andreas Neutzner (58.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 310