Für den 1. FSV Nienburg endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt mit 4:5 (0:2).

Nienburg/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FSV Nienburg und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:5 (0:2).

Nach nur 21 Minuten schoss Patrick Burger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Daniel Tobisch (30.) erzielt wurde.

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – 30. Minute

Dann verbuchten die Kroppenstedter einen weiteren Erfolg. Mit einem Doppelpack von Felix Helbig erlangte der SC Germ.1993 Kroppenstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann gelang es den Nienburgern, dem 1.FSV Nienburg etwas entgegenzusetzen. Andreas Knop verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 70., 72.). Brenzlich wurde es für die Kroppenstedter nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:5. Helbig versenkte den Ball in Minute 73 noch einmal. Spielstand 5:3 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FSV Nienburg noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Tim Ebeling (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 95 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SC Germ.1993 Kroppenstedt

1. FSV Nienburg: Held – Lietz (55. Ebeling), Kober, Finze (40. Neumeister), Kümmel, Hensel, Schmidt, Zenker (59. Lehmann), Reichel (75. Stöhr), Schmilorz, Knop

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Stein, Bode, Helbig, Liehr (16. Burger), Böttger, Seibert, Tobisch (90. Geick), Sommermeyer, Peschek, Gruhle (77. Fischer)

Tore: 0:1 Patrick Burger (21.), 0:2 Daniel Tobisch (30.), 0:3 Felix Helbig (52.), 0:4 Felix Helbig (57.), 1:4 Andreas Knop (66.), 2:4 Andreas Knop (70.), 3:4 Willi Lehmann (72.), 3:5 Felix Helbig (73.), 4:5 Tim Ebeling (90.+5); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Niclas Pöschel; Zuschauer: 49