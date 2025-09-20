Mit einer Niederlage für die ZLG Atzendorf/Förderstedt endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Blankenburger FV mit 0:1 (0:0).

Staßfurt/MTU. Auf dem Sportforum - Platz 1 haben 61 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und dem Blankenburger FV verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Smetana, Tupy, Maier, Wolter, Bock (62. Pfau), Hengstmann, Camsky, Früchtel (62. Jesse), Hoppmann (46. Tolle), Machacek

Blankenburger FV: Rockstedt – Müller (82. Schinke), Alhndi (46. Lepetit), Pluskat, Schwarzenberg (72. Baumgartl), Kuhbach, Schröder, Reinhardt, Heindorf, Schnabel, Krause

Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61