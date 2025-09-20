Ergebnis 4. Spieltag Eine knappe Niederlage steckt ZLG Atzendorf/Förderstedt gegen Blankenburger FV ein: 0:1
Mit einer Niederlage für die ZLG Atzendorf/Förderstedt endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Blankenburger FV mit 0:1 (0:0).
Staßfurt/MTU. Auf dem Sportforum - Platz 1 haben 61 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und dem Blankenburger FV verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).
Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Max Otto Pluskat die Gäste in Führung (52.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Staßfurt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 4
Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Blankenburger FV
ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Smetana, Tupy, Maier, Wolter, Bock (62. Pfau), Hengstmann, Camsky, Früchtel (62. Jesse), Hoppmann (46. Tolle), Machacek
Blankenburger FV: Rockstedt – Müller (82. Schinke), Alhndi (46. Lepetit), Pluskat, Schwarzenberg (72. Baumgartl), Kuhbach, Schröder, Reinhardt, Heindorf, Schnabel, Krause
Tore: 0:1 Max Otto Pluskat (52.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 61