weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesklasse 3 - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 13. Spieltag: Eine knappe Niederlage steckt SV Langenstein gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II ein: 0:1

Ergebnis 13. Spieltag Eine knappe Niederlage steckt SV Langenstein gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II ein: 0:1

Für den SV Langenstein endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 0:1 (0:1).

06.12.2025, 17:50

Halberstadt/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion Pl.4.

Nach lediglich 23 Minuten brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr
  • Austragungsort: Halberstadt
  • Wettbewerb: Landesklasse 3
  • Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Langenstein: Eitz – Ferdenus, Gifhorn, Neutzner, Götting (66. Holtzheuer), Rappe (75. Herrmann), Pinta (46. Eska), Bellan, Priese (85. Schulze), Hanke, Hoeft
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Donner (75. Hinze), Watanabe (83. Waldmann), Klaus, Hotopp (90. Kiefer Morobel), Gödeke, Abel, Kuthe, Hanns, Reuss, Bollmann
Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50