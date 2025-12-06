Für den SV Langenstein endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 0:1 (0:1).

Eine knappe Niederlage steckt SV Langenstein gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II ein: 0:1

Halberstadt/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion Pl.4.

Nach lediglich 23 Minuten brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Langenstein: Eitz – Ferdenus, Gifhorn, Neutzner, Götting (66. Holtzheuer), Rappe (75. Herrmann), Pinta (46. Eska), Bellan, Priese (85. Schulze), Hanke, Hoeft

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Donner (75. Hinze), Watanabe (83. Waldmann), Klaus, Hotopp (90. Kiefer Morobel), Gödeke, Abel, Kuthe, Hanns, Reuss, Bollmann

Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50