Kein Punktgewinn für SV Darlingerode/Drübeck: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 6:7 (3:3) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II einstecken.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Nils Keil das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Erneut setzte Keil den Ball ins Netz (17.).

Nils Keil kickt SV Darlingerode/Drübeck in 2:0-Führung – Minute 17

Der FC Einheit Wernigerode II lag zwei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von Robert Schmidt schaffte der FC Einheit Wernigerode II den Ausgleich. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Ilsenburger den Ball in der 31. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Es wollte den Wernigerodern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Max Boje traf in Spielminute 40. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wernigeroder legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Patrik Peszt schoss und traf in der 50. Minute. So einfach ließen sich die Ilsenburger jedoch nicht unterkriegen. Christoph Braitmaier schoss und traf in Minute 60. 4:4. Der FC Einheit Wernigerode II konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Schmidt schoss und traf in Spielminute 68 noch einmal per Strafstoß. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Hendryk Stretzel versenkte den Ball in der 71. Spielminute. Gleichstand. Die Wernigeroder revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Franz Vollmer schoss und traf in Spielminute 72 zum vierten Mal, gefolgt von Schmidt (76.). Spielstand 7:5 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Boje den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Ilsenburger aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FC Einheit Wernigerode II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Bressel, Braitmaier, Keil, Niehoff, Lüderitz, Weidner (54. Stretzel), Kühne, Boje, Festerling, Keck (76. Krebs)

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Blecker, Kodatis (88. Niehoff), Foltis, Riemann (65. Vollmer), Böhme, Beddigs, Peszt, Herbst (76. Clemens), Kläfker (85. Reitmann), Schmidt

Tore: 1:0 Nils Keil (4.), 2:0 Nils Keil (17.), 2:1 Robert Schmidt (24.), 2:2 Robert Schmidt (27.), 2:3 Lukas Keck (31.), 3:3 Max Boje (40.), 3:4 Patrik Peszt (50.), 4:4 Christoph Braitmaier (60.), 4:5 Robert Schmidt (68.), 5:5 Hendryk Stretzel (71.), 5:6 Franz Vollmer (72.), 5:7 Robert Schmidt (76.), 6:7 Max Boje (90.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Marcel Kühner, Horst Klutzny; Zuschauer: 59