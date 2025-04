Kein Punktgewinn für FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Im eigenen Stadion musste das Team am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Eintracht Osterwieck einstecken.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Markus Mende (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (10.). Timon Torbahn (SV Eintracht Osterwieck) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Ilsenburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Marcel Reuss den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 22

Minute 58 FSV Grün-Weiß Ilsenburg II auf Augenhöhe mit SV Eintracht Osterwieck – 1:1

wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Leon Scholz für Etienne Katzorke und Lennart Gens für Tim Stingl den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II kassierte noch einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

30 Minuten nach der Pause konnte Tim Stingl (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Osterwiecker Elf erzielen (75.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Donner, Palka, Hanns, Bollmann, Hotopp, Berndt, Reuss (89. Klaus), Hess (81. Watanabe), Zahn, Gödeke

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Küster (22. Schulz), Gens (67. Stingl), Diefert, Ballhausen, Klein, Torbahn (67. Großhennig), Scholz (60. Katzorke), Riefenstahl, Matzelt, Meyer

Tore: 0:1 Timon Torbahn (15.), 1:1 Marcel Reuss (58.), 1:2 Tim Stingl (75.); Schiedsrichter: Markus Mende (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 152