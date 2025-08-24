Für den Blankenburger FV endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Langenstein mit 1:2 (1:1).

Blankenburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Blankenburg eine Niederlage gegen den SV Langenstein schlucken. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Eric Karsten Heindorf (Blankenburger FV) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Janne Andreas Neutzner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Minute 42 Blankenburger FV gleichauf mit SV Langenstein – 1:1

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Neutzner (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Langensteiner Mannschaft erzielen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Blankenburger FV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Blankenburger FV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Langenstein

Blankenburger FV: Effler – Krause, Matthes (78. Schnabel), Heindorf, Reinhardt, Kuhbach, Lepetit (70. Schinke), Alhndi (63. Klebe), Schwarzenberg, Müller, Schröder

SV Langenstein: Eitz – Pinta (80. Gifhorn), Priese, Heine, Bellan, Ferdenus, Neutzner, Krumnow, Rappe, Hanke (31. Hoeft), Holtzheuer (63. Götting)

Tore: 1:0 Eric Karsten Heindorf (16.), 1:1 Janne Andreas Neutzner (42.), 1:2 Janne Andreas Neutzner (58.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 310