Nienburg/MTU. Der 1. FSV Nienburg und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 4:5 (0:2).

Patrick Burger traf für den SC Germ.1993 Kroppenstedt in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Kroppenstedter legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Daniel Tobisch der Torschütze (30.).

Dann verbuchten die Kroppenstedter einen zusätzlichen Erfolg. Mit einem Doppelpack von Felix Helbig erlangte der SC Germ.1993 Kroppenstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann schafften es die Nienburger, die Dominanz der Kroppenstedter nochmal herauszufordern. Andreas Knop verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 70., 72.). Brenzlich wurde die Situation für die Kroppenstedter nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:5. Helbig versenkte den Ball in der 73. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 5:3 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tim Ebeling, den Ball ins Netz zu befördern (90.+5). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 95 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SC Germ.1993 Kroppenstedt

1. FSV Nienburg: Held – Finze (40. Neumeister), Kümmel, Hensel, Zenker (59. Lehmann), Schmilorz, Lietz (55. Ebeling), Schmidt, Knop, Reichel (75. Stöhr), Kober

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Böttger, Liehr (16. Burger), Helbig, Seibert, Bode, Stein, Peschek, Gruhle (77. Fischer), Sommermeyer, Tobisch (90. Geick)

Tore: 0:1 Patrick Burger (21.), 0:2 Daniel Tobisch (30.), 0:3 Felix Helbig (52.), 0:4 Felix Helbig (57.), 1:4 Andreas Knop (66.), 2:4 Andreas Knop (70.), 3:4 Willi Lehmann (72.), 3:5 Felix Helbig (73.), 4:5 Tim Ebeling (90.+5); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Niclas Pöschel; Zuschauer: 49