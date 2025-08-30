Mit einer Niederlage für den 1. FSV Nienburg endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die Germania Wernigerode mit 1:2 (0:2).

Nienburg/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Schütze mit 1:2 (0:2) gegen Wernigerode eine Niederlage eingestehen müssen.

Mischa Hahne traf für den Germania Wernigerode in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Wernigeroder legten in der 32. Spielminute nach. Diesmal war Anton Mittag der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – 32. Minute

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Andreas Knop den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Nienburg erlangte (48.). Die Nienburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Germania Wernigerode

1. FSV Nienburg: Held – Finze (75. Schmilorz), Knop, Günther, Neumeister, Zenker, Brauer (46. Kümmel), Hensel, Lietz (88. Reichel), Baer (46. Dobrin), Lehmann

Germania Wernigerode: Gasch – Hahne (60. Stechhahn), Mock, Müller, Seil, Seil, Krokowski, Mittag (60. Koch), Hahne (64. Wagner), Thiel, Blume

Tore: 0:1 Mischa Hahne (13.), 0:2 Anton Mittag (32.), 1:2 Andreas Knop (48.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 35