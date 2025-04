Am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der Eilslebener SV vor 79 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen die VfB Germania Halberstadt II freuen.

Eilsleben/MTU. Die 79 Besucher auf der Sportanlage- Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Eilslebener besiegten die Gäste aus Halberstadt mit 3:1 (1:1) souverän.

Nach nur 19 Minuten schoss Carlo Bernd Köhler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Aber die Halberstädter gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 41 wurde das Gegentor durch Adil Masic erzielt.

Unentschieden. Eilslebens Laurin Matthies konnte seinem Team in Minute 71 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 22

33 Minuten nach der Pause konnte Ole Stolte (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 gingen die Eilslebener als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Eilslebener SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – VfB Germania Halberstadt II

Eilslebener SV: Hinrichs – Reber, Sacher, Pruhs (64. Derda), Stolte, Weber (77. Jakobs), Falk, Klimek, Haus, Köhler (55. Matthies), Bach (46. Hampel)

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Al-Ali (71. Hartleib), Masic, Wiedenbein, Steinke (66. Odenbach), Allner, Sauer, Genschmar, Conrad, Theile, Dani (85. Cernota)

Tore: 1:0 Carlo Bernd Köhler (19.), 1:1 Adil Masic (41.), 2:1 Laurin Matthies (71.), 3:1 Ole Stolte (78.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Diana Strobach; Zuschauer: 79