Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erzielte der Heimverein SV Langenstein gegen den FC Hettstedt ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Langenstein/MTU. Der SV Langenstein und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Yurii Kosko für Hettstedt traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Langensteiner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 24 wurde das Gegentor durch Richard Götting erzielt.

Unentschieden. Hettstedts Tom Wienholz konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Gerrit Maurice Hoeft, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Langensteiner zu erlangen (90.+4). Die Langensteiner sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FC Hettstedt

SV Langenstein: Eitz – Bellan, Götting, Eichstaedt, Priese (88. Schulze), Ferdenus, Hoeft, Neutzner (61. Hanke), Breitenbach, Rappe, Eska (75. Holtzheuer)

FC Hettstedt: Meinicke – Svitiukha, Vollmann (60. Lettau), Stein, Wienholz, Kosko, Krey, Krey, Alkabib, Doberenz (72. Alkabib), Alkabib

Tore: 0:1 Yurii Kosko (7.), 1:1 Richard Götting (24.), 1:2 Tom Wienholz (49.), 2:2 Gerrit Maurice Hoeft (90.+4); Schiedsrichter: Tonio Petzsch (Magdeburg); Assistenten: Peter Von Elsner, Johann Eisfeld; Zuschauer: 52