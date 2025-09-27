Für den Gastgeber SC Germ.1993 Kroppenstedt endete das Spiel gegen den Blankenburger FV am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 2:2 (1:2)-Punkteteilung.

Kroppenstedt/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt und der Blankenburger FV am Samstag 2:2 (1:2) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Manuel Hoffmann für Kroppenstedt traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kroppenstedter konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (10.).

1:1 Ausgleich im Spiel SC Germ.1993 Kroppenstedt gegen Blankenburger FV – Minute 10

Unentschieden. Blankenburgs Simon Müller konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Hoffmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kroppenstedter zu erreichen (84.). Die Kroppenstedter sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – Blankenburger FV

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Seibert, Liehr (82. Kaczur), Stein (46. Sommermeyer), Böttger (46. Burger), Hoffmann, Bode, Conrad (46. Zeppernick), Peschek, Tobisch, Helbig

Blankenburger FV: Rockstedt – Müller, Kuhbach, Schröder, Lepetit (46. Pluskat), Reinhardt, Baumgartl (87. Scheppers), Krause, Heindorf, Matthes (68. Schnabel), Alhndi

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (9.), 1:1 Julian Yannik Matthes (10.), 1:2 Simon Müller (27.), 2:2 Manuel Hoffmann (84.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 63