Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erzielte der Gastgeber FSV Grün-Weiß Ilsenburg II gegen den Blankenburger FV ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Ilsenburg/MTU. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV haben sich am Sonntag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Marinus Hartmut Udo Hotopp (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Ilsenburger waren aber noch nicht fertig: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Theo Palka erzielt.

2:0 Vorsprung für FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – 43. Minute

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In Minute 66 fiel der finale Treffer der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Simon Müller, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Blankenburger zu erlangen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Die Ilsenburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Habel (73. Reuss), Donner, Hanns, Jungermann, Gödeke, Hotopp (70. Urban), Bollmann, Hinze (70. Watanabe), Palka, Berndt (73. Sielaff)

Blankenburger FV: Effler – Matthes, Lepetit (46. Klebe), Schinke (46. Schnabel), Müller, Kuhbach, Kupke, Schröder (90. Pluskat), Reinhardt, Krause, Heindorf (87. König)

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205