Fußball-Landesklasse 3: An diesem Freitag hat die VfB Germania Halberstadt 2 im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt unterlag das Team von Denis Becker mit 2:6 (1:2).

In Minute 11 schoss Manuel Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Niko Menge (14.) erzielt wurde.

14. Minute VfB Germania Halberstadt 2 gleichauf mit SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1

Gleichstand. Die Kroppenstedter schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Manuel Hoffmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 61., 67.). Die Halberstädter nahmen aber nochmal Anlauf. Fabian Zeidler versenkte den Ball in der 70. Spielminute. Eine echte Gefahr erwuchs den Kroppenstedtern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Christian Conrad traf in der 80. Spielminute. Spielstand 5:2 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Hoffmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:6 zu festigen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Zeidler, Eckert, Conrad, Menge (67. Tunsch), Simon (67. Allner), Wenig, Lippoldt, Theile, Dannhauer

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Liehr (83. Scheunert), Helbig, Tobisch (90. Mohr), Burger (61. Stein), Hoffmann, Böttger, Gruhle (90. Franke), Conrad, Sommermeyer, Seibert

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (11.), 1:1 Niko Menge (14.), 1:2 Manuel Hoffmann (37.), 1:3 Daniel Tobisch (61.), 1:4 Daniel Tobisch (67.), 2:4 Fabian Zeidler (70.), 2:5 Christian Conrad (80.), 2:6 Manuel Hoffmann (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 85