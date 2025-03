Klar unterlegen zeigte sich der FC Einheit Wernigerode II in der Auseinandersetzung gegen den Eilslebener SV vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:1).

Wernigerode/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Martin Jung mit 0:5 (0:1) gegen Eilsleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Fabian Dilge vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Tobias Haus das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (38.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte einmal Gelb (45.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Pascal Hampel den Ball ins Netz (48.).

48. Minute: FC Einheit Wernigerode II mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Christian Falk traf in Minute 61 und Marcus-Antonio Bach in Minute 76. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 19

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Hampel den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (87.). Damit war der Erfolg der Eilslebener entschieden. In Spielminute 89 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Eilslebener SV

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Steinke, Peszt (84. Kläfker), Herbst, Beddigs, Böhme, Vollmer (74. Danielack), Clemens (64. Posselt), Kodatis, Reitmann (84. Rautenstein), Foltis (74. Bogumil)

Eilslebener SV: Hinrichs – Sacher, Reber, Bach (78. Wilke), Weber, Klimek, Hampel, Wittek (71. Roloff), Haus, Köhler (71. Stolte), Falk

Tore: 0:1 Tobias Haus (38.), 0:2 Pascal Hampel (48.), 0:3 Christian Falk (61.), 0:4 Marcus-Antonio Bach (76.), 0:5 Pascal Hampel (87.); Schiedsrichter: Steffen Müller (Wanzleben-Börde); Assistenten: Steffen Haake, Marcel Friebe; Zuschauer: 35