Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat die Germania Wernigerode im eigenen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den Blankenburger FV unterlag das Team von Christopher Seil mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christopher Seil. Der Trainer von Wernigerode musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Blankenburg beobachten.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Simon Müller für Blankenburg traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Blankenburger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (56.).

Germania Wernigerode liegt 0:2 im Rückstand – Minute 56

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Daniel Thiel wurde für Alexander Mock eingesetzt und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite verließen Marc Henry Huch für Louis Lepetit und Mohamed Alhndi für Mohamed Zahr Alhndi den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Louis Lepetit den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (90.). Damit war der Erfolg der Blankenburger entschieden. Die Wernigeroder sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – S. Seil, A. Seil, Krokowski, Wagner (55. C. Seil), Hahne (55. Blume), Mittag, Mock (61. Thiel), Deunert, Kugenbuch, Müller (80. Stechhahn)

Blankenburger FV: Effler – Schröder, Paul, Alhndi (73. Alhndi), Krause (38. Kupke), Müller, Kuhbach, Schwarzenberg, Matthes (60. Schnabel), Reinhardt (78. Pluskat), Huch (68. Lepetit)

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85