Deutlich unterlegen zeigte sich die Germania Wernigerode im Spiel gegen den Blankenburger FV am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Vor 85 Zuschauern hat sich das Team von Christopher Seil mit 0:4 (0:0) gegen Blankenburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Simon Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (46.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julian Yannik Matthes den Ball ins Netz (56.).

Germania Wernigerode sieht sich 0:2 im Rückstand – 56. Minute

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Daniel Thiel ersetzte Alexander Mock und Clayton Stechhahn kam rein für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Louis Lepetit (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Blankenburger als Sieger vom Platz. Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Mock (61. Thiel), A. Seil, Deunert, Mittag, Hahne (55. Blume), Kugenbuch, Wagner (55. C. Seil), Krokowski, Müller (80. Stechhahn), S. Seil

Blankenburger FV: Effler – Reinhardt (78. Pluskat), Krause (38. Kupke), Paul, Müller, Huch (68. Lepetit), Schröder, Schwarzenberg, Kuhbach, Matthes (60. Schnabel), Alhndi (73. Alhndi)

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85