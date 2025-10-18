Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Einheit Bernburg auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcel Lehmann. Der Trainer von Bernburg musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Atzendorf/Förderstedt beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut angelaufen, als Sebastian Tolle für Atzendorf/Förderstedt traf und in Minute 64 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (78.).

78. Minute: SV Einheit Bernburg 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Staßfurter brach nicht ab. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Tolle den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (85.). Damit war der Sieg der Staßfurter entschieden. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Pundzin, Schaaf, Ehrich, Krüger, Walter (70. Schwarz), Haiduk, Apel (76. Kohl), Salehzada (46. Homri), Fischer, Kupka (55. Lorenz)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Bock, Camsky, Hoppmann (86. Wolter), Machacek, Ulze (80. Raschek), Tolle, Maier (75. Früchtel), Hengstmann, Smetana, Pfau

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115