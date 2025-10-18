Eine herbe Schlappe erlitt der SV Einheit Bernburg an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 115 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Sebastian Tolle das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (64.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (78.).

SV Einheit Bernburg liegt 0:2 zurück – Minute 78

Der Siegeszug der Staßfurter brach nicht ab. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Bereits eine Minute darauf konnte Tolle (Atzendorf/Förderstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Staßfurter als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich, Walter (70. Schwarz), Fischer, Schaaf, Apel (76. Kohl), Krüger, Haiduk, Pundzin, Salehzada (46. Homri), Kupka (55. Lorenz)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Smetana, Hengstmann, Machacek, Maier (75. Früchtel), Pfau, Ulze (80. Raschek), Hoppmann (86. Wolter), Camsky, Bock, Tolle

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115