Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat die Germania Wernigerode auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den Blankenburger FV unterlag das Team von Christopher Seil mit 0:4 (0:0).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Simon Müller für Blankenburg traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Yannik Matthes den Ball ins Netz (56.).

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Daniel Thiel ersetzte Alexander Mock und Clayton Stechhahn kam rein für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der 90. Minute gelang es Louis Lepetit, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu erweitern (90.). Die Wernigeroder sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Hahne (55. Blume), Krokowski, A. Seil, Kugenbuch, Deunert, Mock (61. Thiel), Wagner (55. C. Seil), S. Seil, Müller (80. Stechhahn), Mittag

Blankenburger FV: Effler – Paul, Reinhardt (78. Pluskat), Krause (38. Kupke), Schwarzenberg, Schröder, Müller, Huch (68. Lepetit), Alhndi (73. Alhndi), Kuhbach, Matthes (60. Schnabel)

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85