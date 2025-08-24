Für den Blankenburger FV endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Langenstein mit 1:2 (1:1).

Blankenburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Blankenburg eine Niederlage gegen den SV Langenstein hinnehmen. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Eric Karsten Heindorf (Blankenburger FV) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Blankenburger konterten in der 42. Spielminute. Diesmal war Janne Andreas Neutzner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

13 Minuten nach der Pause konnte Neutzner (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Langensteiner Mannschaft erzielen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Blankenburger FV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Blankenburger FV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Langenstein

Blankenburger FV: Effler – Schwarzenberg, Kuhbach, Krause, Lepetit (70. Schinke), Reinhardt, Schröder, Alhndi (63. Klebe), Matthes (78. Schnabel), Heindorf, Müller

SV Langenstein: Eitz – Neutzner, Pinta (80. Gifhorn), Heine, Bellan, Priese, Krumnow, Holtzheuer (63. Götting), Ferdenus, Rappe, Hanke (31. Hoeft)

Tore: 1:0 Eric Karsten Heindorf (16.), 1:1 Janne Andreas Neutzner (42.), 1:2 Janne Andreas Neutzner (58.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 310