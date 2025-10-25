Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem Blankenburger FV ein 2:1 (1:1)-Triumph über den SV Darlingerode/Drübeck.

Blankenburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Robert Scheppers vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Julian Yannik Matthes das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (40.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Franz Lüderitz den Ball ins Netz (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Luca Schnabel (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Blankenburger Mannschaft erzielen (52.). Der Blankenburger FV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Kuhbach, Alhndi (54. Huch), Heindorf, Matthes (79. Lepetit), Kupke, Schröder (88. Pluskat), Paul, Reinhardt, Schwarzenberg, Schnabel (79. König)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Lüderitz, Niehoff, Braitmaier, Kühne, Boje, Keil, Keck, Krebs (19. Bressel), Stretzel, Wachsmuth

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102