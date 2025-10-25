Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck fuhr der Blankenburger FV am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Blankenburg/MTU. Der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Scheppers am Ende der ersten Halbzeit, als Julian Yannik Matthes für Blankenburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Blankenburger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Franz Lüderitz der Torschütze (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Minute 43 Blankenburger FV und SV Darlingerode/Drübeck im Gleichstand – 1:1

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Sieben Minuten nach Anpfiff gelang es Luca Schnabel, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Blankenburger zu entscheiden (52.). Die Blankenburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Schröder (88. Pluskat), Kuhbach, Matthes (79. Lepetit), Schwarzenberg, Paul, Schnabel (79. König), Heindorf, Alhndi (54. Huch), Kupke, Reinhardt

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keck, Niehoff, Kühne, Braitmaier, Boje, Keil, Stretzel, Krebs (19. Bressel), Wachsmuth, Lüderitz

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102