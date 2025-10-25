Der Blankenburger FV sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.

Blankenburg/MTU. Am Samstag haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Julian Yannik Matthes (Blankenburger FV) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Blankenburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Franz Lüderitz der Torschütze (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Luca Schnabel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Blankenburg sicherte (52.). Der Blankenburger FV sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Alhndi (54. Huch), Schwarzenberg, Matthes (79. Lepetit), Reinhardt, Heindorf, Kupke, Paul, Kuhbach, Schröder (88. Pluskat), Schnabel (79. König)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Niehoff, Krebs (19. Bressel), Boje, Lüderitz, Keck, Stretzel, Wachsmuth, Kühne, Keil, Braitmaier

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102