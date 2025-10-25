Ergebnis 8. Spieltag Blankenburger FV erkämpft knappen 2:1-Sieg gegen SV Darlingerode/Drübeck
Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem Blankenburger FV ein 2:1 (1:1)-Triumph über den SV Darlingerode/Drübeck.
Blankenburg/MTU. Am Samstag haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).
Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Robert Scheppers vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Julian Yannik Matthes das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (40.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Franz Lüderitz den Ball ins Netz (43.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Blankenburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 8
1:1 im Duell zwischen Blankenburger FV und SV Darlingerode/Drübeck – 43. Minute
Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Luca Schnabel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Blankenburg sicherte (52.). Der Blankenburger FV sicherte sich somit Platz fünf.
Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck
Blankenburger FV: Effler – Kuhbach, Schnabel (79. König), Schwarzenberg, Paul, Matthes (79. Lepetit), Heindorf, Alhndi (54. Huch), Reinhardt, Schröder (88. Pluskat), Kupke
SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Boje, Niehoff, Stretzel, Krebs (19. Bressel), Keil, Wachsmuth, Keck, Braitmaier, Lüderitz
Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102