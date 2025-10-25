Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem Blankenburger FV ein 2:1 (1:1)-Triumph über den SV Darlingerode/Drübeck.

Blankenburg/MTU. Am Samstag haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Robert Scheppers vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Julian Yannik Matthes das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (40.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Franz Lüderitz den Ball ins Netz (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Luca Schnabel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Blankenburg sicherte (52.). Der Blankenburger FV sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Kuhbach, Schnabel (79. König), Schwarzenberg, Paul, Matthes (79. Lepetit), Heindorf, Alhndi (54. Huch), Reinhardt, Schröder (88. Pluskat), Kupke

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Boje, Niehoff, Stretzel, Krebs (19. Bressel), Keil, Wachsmuth, Keck, Braitmaier, Lüderitz

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102