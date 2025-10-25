Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang dem Blankenburger FV ein 2:1 (1:1)-Triumph über den SV Darlingerode/Drübeck.

Blankenburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Robert Scheppers, als Julian Yannik Matthes für Blankenburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Blankenburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Franz Lüderitz der Torschütze (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

1:1 für Blankenburger FV und SV Darlingerode/Drübeck – Minute 43

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Sieben Minuten nach Anstoß gelang es Luca Schnabel, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Blankenburger zu entscheiden (52.). Der Blankenburger FV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Kuhbach, Schröder (88. Pluskat), Reinhardt, Paul, Matthes (79. Lepetit), Schnabel (79. König), Schwarzenberg, Heindorf, Alhndi (54. Huch), Kupke

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Braitmaier, Stretzel, Lüderitz, Boje, Keck, Wachsmuth, Krebs (19. Bressel), Keil, Kühne, Niehoff

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102