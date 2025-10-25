Ergebnis 8. Spieltag Blankenburger FV erkämpft engen 2:1-Erfolg gegen SV Darlingerode/Drübeck
Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang dem Blankenburger FV ein 2:1 (1:1)-Triumph über den SV Darlingerode/Drübeck.
Blankenburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.
Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Robert Scheppers, als Julian Yannik Matthes für Blankenburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Blankenburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Franz Lüderitz der Torschütze (43.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Blankenburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 8
1:1 für Blankenburger FV und SV Darlingerode/Drübeck – Minute 43
Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Sieben Minuten nach Anstoß gelang es Luca Schnabel, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Blankenburger zu entscheiden (52.). Der Blankenburger FV hat sich somit Platz fünf gesichert.
Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck
Blankenburger FV: Effler – Kuhbach, Schröder (88. Pluskat), Reinhardt, Paul, Matthes (79. Lepetit), Schnabel (79. König), Schwarzenberg, Heindorf, Alhndi (54. Huch), Kupke
SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Braitmaier, Stretzel, Lüderitz, Boje, Keck, Wachsmuth, Krebs (19. Bressel), Keil, Kühne, Niehoff
Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102