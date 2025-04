In der Fußball-Landesklasse 3 kassierte der FSV Drohndorf-Mehringen am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Oscherslebener SC und ging 0:7 (0:3) vom Platz.

Aschersleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Normen Freisdorf-Apel hat am Sonntag vor 64 Zuschauern auf dem Sportplatz Drohndorf ganze sieben Bälle kassiert. Das Spiel endete 0:7 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Ben-Luca Mann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (18.). Martin Gödecke (Oscherslebener SC) netzte 23 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mykola Rus den Ball ins Netz (25.).

FSV Drohndorf-Mehringen hinkt 0:2 hinterher – 25. Minute

Der Siegeszug der Oscherslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Müller Stephan im gegnerischen Tor. Sebastian Specht traf in Minute 30, Gödecke zweimal in Minute 51 und 53 und Rus in Minute 73. Spielstand 6:0 für den Oscherslebener SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 22

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FSV Drohndorf-Mehringen kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Lion Klein den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:7 festigte (84.). Damit war der Erfolg der Oscherslebener gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Drohndorf-Mehringen – Oscherslebener SC

FSV Drohndorf-Mehringen: Koch – Kunert (53. Bischoff), Burghardt, Hoffmann (85. Hauke), Brüggemann, Jankuhn, Horlitz (55. Pohl), Wohlfeil, Laßbeck, Jahn (69. Bauch), Ilski

Oscherslebener SC: Lenhard – Doerge (80. Niebuhr), Müller, Gödecke, Kittel, Specht, Lessmann, Wiedecke (60. Klein), Künne (60. Neugebauer), Krausmann, Rus

Tore: 0:1 Martin Gödecke (23.), 0:2 Mykola Rus (25.), 0:3 Sebastian Specht (30.), 0:4 Martin Gödecke (51.), 0:5 Martin Gödecke (53.), 0:6 Mykola Rus (73.), 0:7 Lion Klein (84.); Schiedsrichter: Ben-Luca Mann (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Valentin Ochel; Zuschauer: 64