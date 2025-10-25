Für den Gastgeber ZLG Atzendorf/Förderstedt endete das Duell mit der Germania Wernigerode am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Staßfurt/MTU. Mit einem Unentschieden sind die ZLG Atzendorf/Förderstedt und die Germania Wernigerode am Samstag vom Platz gegangen. 51 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportforum - Platz 1.

Marc-Benjamin Müller (Germania Wernigerode) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

ZLG Atzendorf/Förderstedt Kopf an Kopf mit Germania Wernigerode – 1:1 in Minute 78

33 Minuten nach der Pause konnte Lukas Hengstmann (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Atzendorf/Förderstedt erlangen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Germania Wernigerode

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hoppmann, Früchtel, Bock, Camsky, Tolle (65. Jesse), Smetana, Pfau, Hengstmann, Machacek, Ulze

Germania Wernigerode: Berger – Hahne, Sölle (64. Kubanek), Deunert (76. Stechhahn), Wagner, Kugenbuch, Mittag (44. Thiel), Seil, Mock, Krokowski, Müller

Tore: 0:1 Marc-Benjamin Müller (4.), 1:1 Lukas Hengstmann (78.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Stephan Pohl, Lukas Nowotzin; Zuschauer: 51