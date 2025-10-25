Für den Gastgeber ZLG Atzendorf/Förderstedt endete das Spiel gegen die Germania Wernigerode am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Staßfurt/MTU. Mit einem Unentschieden sind die ZLG Atzendorf/Förderstedt und die Germania Wernigerode am Samstag vom Platz gegangen. 51 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportforum - Platz 1.

Marc-Benjamin Müller (Germania Wernigerode) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Minute 78 ZLG Atzendorf/Förderstedt auf Augenhöhe mit Germania Wernigerode – 1:1

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lukas Hengstmann (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Atzendorf/Förderstedt erzielen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Germania Wernigerode

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Pfau, Smetana, Bock, Ulze, Tolle (65. Jesse), Hoppmann, Camsky, Hengstmann, Machacek, Früchtel

Germania Wernigerode: Berger – Krokowski, Hahne, Mittag (44. Thiel), Seil, Wagner, Müller, Mock, Sölle (64. Kubanek), Deunert (76. Stechhahn), Kugenbuch

Tore: 0:1 Marc-Benjamin Müller (4.), 1:1 Lukas Hengstmann (78.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Stephan Pohl, Lukas Nowotzin; Zuschauer: 51