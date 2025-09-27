Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erzielte der Heimverein SC Germ.1993 Kroppenstedt gegen den Blankenburger FV ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Kroppenstedt/MTU. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt und der Blankenburger FV haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:2).

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Julian Yannik Matthes den Ball ins Netz (10.).

Unentschieden. Blankenburgs Simon Müller konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Hoffmann (Kroppenstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kroppenstedt erlangen (84.). Die Kroppenstedter sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – Blankenburger FV

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Stein (46. Sommermeyer), Hoffmann, Peschek, Liehr (82. Kaczur), Conrad (46. Zeppernick), Bode, Tobisch, Böttger (46. Burger), Seibert, Helbig

Blankenburger FV: Rockstedt – Schröder, Heindorf, Lepetit (46. Pluskat), Alhndi, Reinhardt, Baumgartl (87. Scheppers), Krause, Müller, Kuhbach, Matthes (68. Schnabel)

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (9.), 1:1 Julian Yannik Matthes (10.), 1:2 Simon Müller (27.), 2:2 Manuel Hoffmann (84.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 63