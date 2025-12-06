Für den Gastgeber Quedlinburger SV endete das Spiel gegen den SV Einheit Bernburg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Quedlinburg/MTU. Auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben 52 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem Quedlinburger SV und dem SV Einheit Bernburg verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Peter Von Elsner (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Quedlinburger SV auf Augenhöhe mit SV Einheit Bernburg – 0:0

Die Quedlinburgerer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg

Quedlinburger SV: Demchenko – Möller, Rieneckert, Hamann, Beti, Filippov (46. Hahn), Brunner, Struckmeyer, Stertz, Deiters, Rink

SV Einheit Bernburg: Käding – Kuhn, Apel (81. Homri), Fischer, Haiduk, Ehrich, Pundzin, Weber (69. Hammermann), Krug, Kupka (84. Erdmann), Kupka

; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52