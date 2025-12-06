weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 13. Spieltag: Begegnung von Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg endet unentschieden 0:0

Für den Gastgeber Quedlinburger SV endete das Spiel gegen den SV Einheit Bernburg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Aktualisiert: 07.12.2025, 01:51

Quedlinburg/MTU. Auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben 52 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem Quedlinburger SV und dem SV Einheit Bernburg verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Peter Von Elsner (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
  • Austragungsort: Quedlinburg
  • Wettbewerb: Landesklasse 3
  • Spieltag: 13

Quedlinburger SV auf Augenhöhe mit SV Einheit Bernburg – 0:0

Die Quedlinburgerer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg

Quedlinburger SV: Demchenko – Möller, Rieneckert, Hamann, Beti, Filippov (46. Hahn), Brunner, Struckmeyer, Stertz, Deiters, Rink
SV Einheit Bernburg: Käding – Kuhn, Apel (81. Homri), Fischer, Haiduk, Ehrich, Pundzin, Weber (69. Hammermann), Krug, Kupka (84. Erdmann), Kupka
; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52