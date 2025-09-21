Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Marcel Reuss für Ilsenburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Daniel Tobisch den Ball ins Netz (24.).

1:1 Ausgleich im Spiel FSV Grün-Weiß Ilsenburg II gegen SC Germ.1993 Kroppenstedt – Minute 24

Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Tobisch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Kroppenstedter Team errang (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hinze (90. Kiefer Morobel), Reuss, Jungermann (7. Klaus), Watanabe (83. Kuthe), Bollmann, Berndt, Sielaff (76. Hess), Hotopp, Gödeke, Hanns

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Kaczur (43. Burger), Helbig, Hoffmann, Liehr (82. Mohr), Peschek, Conrad, Böttger, Tobisch, Stein, Bode (72. Zeppernick)

Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122