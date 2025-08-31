Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Heimverein FSV Grün-Weiß Ilsenburg II gegen den Blankenburger FV ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Ilsenburg/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV am Sonntag 2:2 (2:0) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Marinus Hartmut Udo Hotopp für Ilsenburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Ilsenburger waren aber noch nicht fertig: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Theo Palka erzielt.

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II liegt in Minute 43 2:0 vorn

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Simon Müller (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Blankenburg erzielen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Die Ilsenburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Habel (73. Reuss), Donner, Gödeke, Palka, Berndt (73. Sielaff), Hanns, Hotopp (70. Urban), Hinze (70. Watanabe), Bollmann, Jungermann

Blankenburger FV: Effler – Reinhardt, Lepetit (46. Klebe), Müller, Schinke (46. Schnabel), Schröder (90. Pluskat), Matthes, Kupke, Kuhbach, Krause, Heindorf (87. König)

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205